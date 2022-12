Belgische boeren sluiten aan bij protestactie en willen samenwerking FDF

Een groep boeren uit België heeft zich vrijdagochtend aangesloten bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. De Belgische agrariërs willen hun Nederlandse collega's niet alleen ondersteunen bij het protest over het stallenbeleid, ze zouden ook willen gaan samenwerken met Farmers Defence Force.

Volgens de website VILT (Vlaams Informatiecentrum Land- en tuinbouw) is in Den Bosch een overleg tussen de Belgische boeren met Marc van den Oever over een samenwerking met zijn Farmers Defence Force.

In Den Bosch zou onder meer gesproken worden over hoe Nederlandse en Belgische boeren elkaar kunnen ondersteunen bij acties. Volgens een woordvoerder van de Belgen zou een Europees protest in Brussel tot de mogelijkheden behoren.

Belgische Kempen en Turnhout

Bij het provinciehuis in Den Bosch verzamelden zich vrijdagochtend enkele tientallen boeren om te protesteren tegen het stallenbeleid van de provincie Brabant. Daar wordt gedebatteerd over de deadlines voor de veelbesproken stalaanpassingen. Bij de protesten zijn ook boeren uit de Belgische Kempen en de omgeving van Turnhout aanwezig.

In een video-boodschap op de website van VILT roept Marc van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, om de boeren massaal te ondersteunen bij het protest. Daarnaast heeft de voorman in de video geen goed woord over het stallenbeleid van de provincie.

