Pascale knipt gratis omdat mensen het niet kunnen betalen: 'Veel schaamte'

Pascale Jansen knipt elke week mensen die geen geld hebben voor de kapper. Gratis. Ze ziet het steeds drukker worden bij haar Knip Eindhoven. “Vergeleken met een half jaar geleden is het aantal mensen dat ik knip verdubbeld. Voor de volwassenen is het best spannend, want er is veel schaamte.”

“Vooral kinderen help ik graag, zodat ze niet op school gepest worden omdat ze met een verknipt kapsel rondlopen,” vertelt kapster Pascale. Elke woensdagochtend knipt ze in een ruimte in wijkcentrum Blixems zes klanten, helemaal belangeloos. Een hele rij met knuffels staat klaar, de kindjes mogen er eentje uitkiezen. “Dat is om het ijs te breken", zegt de Eindhovense . "Moeders zijn vaak zelf met een schaar in de weer gegaan. De kinderen worden gepest omdat ze met een kapsel rondlopen dat niet is onderhouden. Dat is sneu.” De kapster zelf weet hoe haar klanten zich voelen. “Ik heb tien jaar geleden ook in zo’n situatie gezeten", zegt ze. "Dat was een heel vervelende periode. Ik heb altijd gezegd: als ik daaruit krabbel, ga ik mijn medemens helpen omdat ik weet hoe het is om onder zo’n armoedegrens te moeten leven.”

De eerste keer dacht ik ook: ‘Dit is niks voor mij’.

Op afspraak komen de klanten langs. Ze moeten nu langer wachten voordat ze terecht kunnen. “Het is ook drukker geworden omdat mijn waardebonnen meegaan in de voedselpakketten van de Voedselbank.” Deze woensdag is Wilma van Gestel de laatste klant. Ze komt al jaren bij Pascale. “Hoe is het, meid?” vraagt de kapster terwijl ze Wilma een knuffel geeft. Begin november was Wilma er voor het laatst. “Kan ik er weer tegen voor de kerst," zegt ze tegen haar kapster. Wilma is heel erg blij met de gratis knipbeurt. “Ik kreeg dit aangeboden. Dit kost mij niks. Wij zijn gepensioneerd en ons budget is niet zo hoog.” Elke zes tot acht weken zit ze in de kappersstoel van Pascale. “Als dit er niet was, ging ik niet zoveel naar de kapper. Dat is op dit moment ook niet meer te betalen. Alles wordt duurder. Zolang ik hier mag blijven komen, doe ik dat. Er zal bij mensen een schaamtegevoel zijn. De eerste keer dacht ik ook: ‘Dit is niks voor mij’.”

"Uiterlijke verzorging doet iets met je, ook aan de binnenkant."

Pascale krijgt tijdens het knippen schrijnende verhalen te horen. “Ik hoor van alles. Mensen die zwaar in de schulden zitten omdat ze het termijnbedrag voor de energie niet kunnen betalen. Maar ook verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt en naar Nederland zijn gevlucht.” Na drie kwartier zit de knipbeurt voor Wilma er weer op. “Ik ben heel tevreden, ik zie je volgend jaar weer,” zegt ze dankbaar. Kapster Pascale is ook blij. “Ik wil de mensen helpen. Uiterlijke verzorging doet iets met je, ook aan de binnenkant. Ik vind het fijn deze mensen toch een beetje waardig in het leven te laten staan. Dat ze lekker mee kunnen draaien in de maatschappij.“