Betoverend uitzicht over de mist die over Tilburg hangt

Sommige mensen hebben geluk deze vrijdag. Medewerkers van Interpolis en Achmea aan de Spoorlaan in Tilburg hadden deze vrijdagochtend een prachtig uitzicht over de mist.

Terwijl de rest van Brabant tegen een muur van mist aankijkt, genieten de medewerkers van de verzekeringsmaatschappij van een heerlijk zonnetje en een prachtig uitzicht.

18e verdieping

De toren van Interpolis is met 92 meter een van de hoogste gebouwen van Tilburg. Arjen werkt bij Achmea en maakte wat foto’s van zijn uitzicht. "Ik werk op de 18e verdieping. We hebben wel vaker een mooi uitzicht, maar deze is wel heel bijzonder.”

Op de foto is links de Sint-Jozefkerk op de Heuvel te zien. Recht vooruit is de Bankier te zien, die nog in aanbouw is. Daarachter is de 'vogelkooitjesflat' te zien bij het station en in de verte is nog net Westpoint te zien. Rechts is het nieuwe complex de Brabander te zien in de Spoorzone.