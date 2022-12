Inwoners van Zevenbergen mogen wijk weer in na vondst asbest

Bewoners van de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen mogen de wijk weer in. Sinds vrijdagochtend was dat niet meer toegestaan nadat er een dag eerder brand had gewoed in vier loodsen aan de Allensweg waarbij asbest was vrijgekomen. Toch adviseert de burgemeester van de gemeente Moerdijk dringend om binnen te blijven.

ANP Geschreven door

Honderden bewoners zijn mochten urenlang de wijk niet in of uit omdat de asbestdeeltjes overal zijn neergedaald. De gemeente is nog bezig met het vegen van de straten en stoepen in de wijk. Uit metingen moet blijken of de hoeveelheid asbest die is vrijgekomen bij de brand schadelijk is. De getroffen bewoners krijgen het advies zelf niks schoon te maken rond het huis en vervoermiddelen zoals een auto of fiets niet te gebruiken. Ook wordt bewoners geadviseerd om hun hond zo kort mogelijk uit te laten en de poten af te vegen met een natte doek. Het is nog niet bekend hoelang het schoonmaken van de wijk nog duurt.

In deze wijk in Zevenbergen gelden de strenge maatregelen. (Afbeelding: gemeente Moerdijk)