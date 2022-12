Janus van Kasteren is topfavoriet om de Dakar Rally te winnen in zijn truck

De Russen doen door de oorlog niet mee aan de Dakar Rally en daarmee is de kans op een Brabantse winnaar bij de trucks heel groot. Zo is Janus van Kasteren uit Veldhoven topfavoriet en maakt ook Vick Versteijnen uit Tilburg kans. De broers Van de Laar uit Best en Kees Koolen uit Bergeijk gaan voor een zo hoog mogelijke klassering in de top 10.

Het ontbreken van de superieure Russen met hun Kamaz-trucks biedt vooral veel perspectief voor Janus van Kasteren van Team De Rooy. De vorige editie eindigde hij nog als vijfde achter vier Russen, maar nu lonkt de hoofdprijs.

"Ik zal niet als een dolle stier gaan rijden, maar ik beloof je dat het wel weer plankgas wordt."

"Ik snap dat ik nu favoriet ben", zegt Van Kasteren. "Maar er rijden natuurlijk nog veertien dezelfde Iveco's rond. Er zal een mooie strijd ontstaan, maar daar hou ik wel van. Ik ga honderd procent voor de eerste plek en ben met minder niet tevreden." Van Kasteren beseft dat hij geschiedenis kan schrijven door Gerard de Rooy op te volgen die in 2016 als laatste Nederlander de Dakar Rally won. "Ik denk goed na hoe ik het ga aanpakken. Nu de Russen niet meedoen, betekent niet ik zomaar even ga winnen. Eigenlijk betekent het alleen dat ik van hen niet kan verliezen. Ik zal niet als een dolle stier gaan rijden, maar ik beloof je dat het wel weer plankgas wordt. Ik hou er wel van om de strijd aan te gaan."

De Iveco-trucks van Janus van Kasteren en Vick Versteijnen.

Door het ontbreken van de Russen zijn de kaarten deze keer dus anders geschud. Zo wordt teamgenoot Vick Versteijnen misschien niet meteen als winnaar getipt, maar de Tilburger kan in Saudi-Arabië een gevaarlijke outsider zijn.

"Het wordt pittig, want ook op de laatste dag kan het nog bijltjesdag zijn."

"Top 5 is mijn doel", zo zegt hij. "Al wordt dat door de flinke concurrentie best moeilijk. Bij Team De Rooy zijn we al met vier kanshebbers terwijl er maar drie op het podium kunnen. En ook de achterhoede kijkt nu ineens met een schuin oog naar dat podium. Iedereen rijdt voor de eigen kansen." De Dakar Rally is onvoorspelbaar, dus het zal er om spannen. "Het wordt pittig, want zelfs op de voorlaatste dag kan het nog bijltjesdag zijn. Dat geeft niet, want ik ben goed voorbereid en heb er veel zin in", zo besluit Vick Versteijnen.

Jan en Ben van de Laar in Saoedi-Arabië.