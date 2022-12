Voetbalfan Bras in Buenos Aires voor WK-finale: 'Droom die uitkomt'

Op het moment dat duidelijk werd dat Argentinië de finale van het WK zou spelen, wist de Tilburgse voetbalfan Bras Brooijmans het al. Daar moest en zou hij bij zijn! Niet in Qatar, maar in Buenos Aires. Vrijdagavond sprong hij in het vliegtuig om zondagmiddag in de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land samen met miljoenen Argentijnen Messi en consorten tegen Frankrijk naar de overwinning te schreeuwen.

"Voor mij is dit een droom", zegt Brooijmans. "Argentijns voetbal is een passie van mij en ik ben al jaren zwaar fan van Argentinië. Tot nu toe heb ik alle duels van ze thuis in Tilburg gekeken, maar ik wil er eigenlijk graag bij zijn. Want net als de Argentijnen voel ik dat dit hun WK wordt. Ik ben 56 en de speciale momenten in het leven worden steeds minder in het leven, dus dan wil ik er wel bij zijn."

Toch is het niet niets vergeleken met wat Argentijnen voor het voetbal over hebben, stelt hij. "Een Argentijnse vriend van mij is weer zijn ouders gaan wonen om geld uit te sparen voor Qatar. En een ander heeft zijn auto verkocht."

Brooijmans stapte vrijdagavond op het vliegtuig en zit nu in een hotel in de Argntijnse hoofdstad, maar dat had wel wat voeten in aarde. "Ik zou met kerst al naar Argentinië gaan en kon het ticket gelukkig omboeken. Dat was wel duur, maar je wit wat."

Naar de finale in Qatar gaan, was voor hem geen optie. "De vliegreis is erg duur en een ticket kost ook nog eens 2000 euro. Bovendien vind ik Qatar helemaal niks. Ik ben een Brabander en wil ook graag een pilsje drinken. Dan liever Buenos Aires", aldus de Tilburger die normaal Willem II supportert.

Een groter obstakel vormde zijn werk. Brooijmans is leraar en moet eigenlijk op school zijn. "Het was een heel gedoe, maar dankzij de inzet van mijn collega's kan ik gelukkig vrij nemen. Er is er zelfs eentje die zijn vrije dag voor mij opoffert. Ik ga ze allemaal nog belonen. Voor zover ik weet kost het me geen salaris. Maar als dat wel zo is, maakt het me geen bal uit."

Zondagmiddag zal Brooijmans vlakbij zijn hotel een kroegje opzoeken om de wedstrijd samen met de Argentijnen te kijken. "In Buenos Aires kijkt bijna iedereen thuis en is het er doodstil op straat", zo weet hij. "Maar als ze winnen, lopen alle straten vol met de miljoenen mensen die er wonen. Daar daar sta ik dan met mijn Argentinië-shirt tussen. Die heb ik gestreken en wel meegenomen in mijn handbagage. Mijn shirt mocht natuurlijk niet kwijtraken tijdens de reis, want ze winnen met 3-1!"