Primeur: dit schip vaart straks volledig elektrisch door De Biesbosch

Het is zeg maar de Tesla onder de grote rondvaartboten: de Z9 van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw in Drimmelen. Eind maart wordt het volledig elektrisch aangedreven schip in de vaart genomen. Dan kunnen 240 gasten zich, zonder de uitstoot van ook maar één rookpluimpje, laten rondvaren door Nationaal Park De Biesbosch.

Voor het familiebedrijf is het een miljoeneninvestering. "Onze uitdaging was om zo schoon en stil mogelijk te gaan varen en dat gaat lukken met dit schip", vertelt directeur Adriaan Schuller trots.

Het schip ligt nu nog hoog en droog in een loods van scheepsbouwer PC Kamp in het Gelderse Aalst. Aan de buitenkant is niet te zien wat deze Z9 zo bijzonder maakt. Sterker nog: op het bovendek staan zelfs twee schoorstenen. "Ja, da's een grapje van de architect van dit schip. Maar in werkelijkheid is dit alleen maar de kast van de airconditioning", lacht Schuller.

De machinekamer van de Z9 is voor echte 'petrolheads' - liefhebbers van verbrandingsmotoren - misschien wat teleurstellend. Geen ronkende dieselmotoren, smeer en gedreun. Nee, een klinische ruimte met twee 250 kilowatt superstille elektromotoren. Die zijn zo klein dat ze elk makkelijk onder de motorkap van een auto passen. "Ja, zo klein. Maar sterk genoeg om ons te brengen waar we willen zijn. Voor rondvaarten, evenementen, dagtochten, feesten en partijen ", licht Adriaan Schuller toe.

De elektrische motoren doen niks zonder stroom. In het scheepsruim is er een kamer gemaakt met een soort stellingkasten. "Nu nog leeg, maar hier komen de lithium-ion accu's. Zo'n 1400 kilowattuur aan vermogen om te kunnen varen. De bron van een elektrische aandrijving. Hiermee kunnen we dagelijks vier keer twee uur onze fluisterstille rondvaart door de Biesbosch doen", aldus Schuller.