Werkendammers staan als eerste op natuurijs: 'Het geduld was op!'

Het was vrijdagavond hartstikke druk op de ijsbaan in Werkendam. Lang zag het er naar uit dat de baan ondanks de kou niet voldoende ijs zou hebben. En vrijdagmiddag was het eigenlijk ook nog te warm. "Maar toen we zagen dat het vanaf zeven uur weer zou gaan vriezen, durfden we het wel aan om de ijsbaan open te gooien", zegt een enthousiaste Pleuni van der Pol van de ijsclub.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Al sinds eind november zijn ze bezig om de baan startklaar te maken. "3 december spoten we het water op de baan en die zaterdag vroor het al. Toen is het gaan kriebelen." Eigenlijk hadden ze donderdag de schaatsen al uit het vet willen halen, maar door de zon en temperaturen boven nul, viel dat plan in het water. Vandaag was het geduld toch echt op. “We krijgen veel complimenten, het ijs is heel lekker volgens de bezoekers.”

“Morgen gaan we door tot het niet meer kan”

Veel mensen kwamen meteen op de schaatsbaan af. “Er hangt een gezellige sfeer”, roept Pleuni opgetogen. “Veel leuker dan vorig jaar. Toen konden we ook schaatsen, maar door de coronamaatregelen was het minder gezellig.” Nu staan langs de kant weer mensen met chocomel en zijn de schaatshulpjes voor kinderen – die de vereniging bij elkaar spaarde dankzij een actie van de Rabobank – niet aan te slepen.