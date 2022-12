Helmond Sport wint in winterse kou nipt van FC Den Bosch

TOP Oss, Willem II en Helmond Sport wisten vrijdagavond alle drie punten te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport deed dat ten koste van FC Den Bosch. Het werd uiteindelijk 1-0 in Helmond. Enkele andere wedstrijden gingen vrijdag niet door vanwege het barre weer.

In Den Haag nam TOP Oss het op tegen ADO, maar beide ploegen kwamen niet tot scoren. Het bleef 0-0. Ook in Breda kwam er een Brabantse ploeg niet tot scoren, want NAC bleef in eigen huis op een 0-1-uitslag steken tegen Almere.

Saillant detail: huidig keeperstrainer Gabor Babos zat vrijdag als wisselspeler op de bank bij NAC. De huidige keeper, Roy Kortsmit, was namelijk ziek. Uiteindelijk hoefde Babos niet in te vallen. Pepijn van de Merbel verving Kortsmit en maakte daarmee zijn debuut.

Enkele wedstrijden afgelast

Willem II deed daarentegen goede zaken uit bij De Graafschap. De ploeg won met 0-3. Eindhoven legde het thuis met 0-2 af tegen VVV Venlo.

De voetbalwedstrijd tussen Telstar en MVV Maastricht die vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie zou worden gespeeld gingen overigens niet door. De scheidsrechter keurde het veld kort voor het begin af.

Eerder al werden de duels Roda JC - PEC Zwolle en Jong FC Utrecht - Jong AZ vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast. Gisteren speelden de Jong-teams van Ajax en PSV gelijk in Eindhoven.