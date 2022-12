Succes van Heel Holland Bakt verrast Robèrt niet: 'Alles zit erin!'

Kijken naar mensen die op tv gebakjes en brood bakken, wie zou dat leuk vinden? Dat vroegen sommige mensen zich in 2013 af, toen Heel Holland Bakt voor het eerst werd uitgezonden op de Nederlandse tv. Maar het programma, waarin de Oisterwijkse Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven schittert als jurylid, blijkt een doorslaand succes. Deze zondag start het tiende seizoen.

Robèrt is niet verbaasd dat Heel Holland Bakt zo'n succes is geworden. "Bakken is namelijk het leukste dat er is", legt hij uit. "Alles zit in dit programma. Het is altijd gezellig. Dat is heel belangrijk: geen ellebogenwerk, maar gewoon leuk met elkaar omgaan. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit en laat de ander in zijn waarde."

Aan het concept van het programma is in al die jaren weinig veranderd. Wel vond een wisseling van presentator plaats. Martine Bijl, die de eerste drie seizoenen voor haar rekening nam, werd na een hersenbloeding vervangen door Van Duin. "Helaas, maar dit moest gebeuren", blikt Robèrt terug. "Het ging niet meer met Martine. Dat was jammer, maar ik vind André ook geweldig. Het is heel relaxed om met hem te werken. Lachen en ook af en toe serieus."

Er is niet een seizoen waar Robèrt speciaal op terugkijkt. "Elk seizoen is anders. Vorig jaar was een topjaar. We hadden toen een groep van wie iedereen heel goed kon bakken. Elke week was het de vraag wie naar huis zou moeten. Maar we hebben zoveel leuke mensen gehad! Zoals Hans Spitsbaard, een jonge gast die lekker gedreven was. Of onze Italiaanse Sarena, me-ga-fa-na-tiek. Die klapte erop, iedere week opnieuw. En het eerste seizoen met Rutger en Evert! Dit jubileumseizoen hebben we weer een heel levendige groep, waar heel veel humor in zit."

Diverse Brabanders namen al deel aan het programma, maar slechts een van hen won het programma. Hoe dat kan? "Het is niet zo dat we als bourgondische Brabanders extra goed zijn in bakken", vertelt Robèrt. Lachend: "Maar we weten wel wat lekker is!"