Fem van Empel met brancard weggedragen bij veldritwedstrijd

Tijdens een zeer hectische wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Italiaanse Val di Sole is Fem van Empel zwaar ten val gekomen. De 20-jarige wielrenster moest op een brandcard worden weggebracht. Haar blessure lijkt mee te vallen. Zondag gaat ze voor controle naar het ziekenhuis.

Op een ijzig en besneeuwd parkoers botste de Bossche veldrijdster op een paaltje waarbij ze hard viel. Na haar val schreeuwde ze het uit van de pijn en kon in eerste instantie ook niet haar onderbeen bewegen. Artsen van de organisatie hebben de rijdster gecontroleerd en pijnstillers gegeven. Daardoor kon ze een beetje haar been bewegen en even later was lopen ook al mogelijk. Daarom is besloten om op zondag een scan te laten maken in het ziekenhuis in Nederland.

Volgens de ploegleider van Van Empel, Tom de Kort ziet het er vooralsnog goed uit. Volgens De Kort is de dijbeenspier van de renster geplet tussen het paaltje en het bot in haar been. "De eerste medische onderzoeken op de wedstrijdlocatie hebben gelukkig geen breuken aangetoond bij Fem. Ze zal zondag in Nederland extra onderzoeken ondergaan", laat haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal weten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Van Empel ten val kwam in Val di Sole. Tijdens de verkenning zou ze ook al op een paaltje gebotst zijn en enkele minuten hebben moeten bekomen van de crash. Ze kon toen echter wel gewoon meedoen aan de race, maar ook daar liep het dus slecht af.

Puck Pieterse zegevierde in Italië maar heeft nog altijd een verre achterstand op Van Empel die de leidster in het klassement blijft. Van Empel won eerder dit seizoen al zes wedstrijden en leidt het klassement met 330 punten, Pieterse staat tweede met 265 punten. Bij de mannen kon Mathieu van der Poel niet mee doen om de ritwinst. Hij werd in Italië achtste.