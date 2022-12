Brand in Boekel: NL Alert in groot deel regio, blussen kan nog uren duren

Een grote brand in Boekel, zorgt voor veel overlast in de regio. Door de wind waait de rook richting de gemeenten Meierijstad en Bernheze. De veiligheidsregio heeft zondagochtend een NL Alert verstuurd. Mensen die last hebben van de rook, moeten deuren en ramen dichthouden.

Het blussen kan nog de hele dag duren. "De bovenste toplaag van de kokos brandt, dat zorgt voor een hele hoge temperatuur. De brandweer kan niet naar binnen toe vanwege de veiligheid omdat het pand in zou kunnen storten. Al het bluswerk moet van buiten gebeuren", zegt woordvoerder Tom Siebers.

In de loods ligt circa 10.000 ton kokos opgeslagen, maar hoeveel daarvan brandt is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat de brand veroorzaakt heeft. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, aldus metingen van de brandweer.

Kokoscompost

De brand bij het bedrijf Dutch Plantin in Boekel brak zaterdag rond middernacht uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak. Het bedrijf verwerkt kokos tot compost en is gevestigd op een industrieterrein aan De Vlonder. De brandweer kwam met verschillende wagens naar het bedrijf om het gebouw te blussen.

Het bedrijf is gevestigd op een plek waar weinig water voorhanden is, daarom werd onder meer een groot watertransport vanuit Zeeland ingezet.

N605 dicht

Vanwege de rook die bij de brand vrijkomt, is de N605 tussen Volkel en Boekel in beide richtingen afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Industrieterrein De Vlonder is daardoor minder goed bereikbaar.

In december 2016 was er ook al een brand bij het bedrijf. Het blussen duurde toen ook uren, door de kokosolie die in de blokken compost zat. Er was toen veel rook, maar er waren weinig vlammen.