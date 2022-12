Brandweer de hele dag bezig met blussen brand Boekel, overlast voorbij

Een grote brand in een loods met kokoscompost in Boekel heeft zondagochtend voor veel overlast in de regio gezorgd. Door de wind waaide de rook richting de gemeenten Meierijstad en Bernheze. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert. Mensen die last hadden van de rook, moesten deuren en ramen dichthouden.

In de loods lag circa 10.000 ton kokos opgeslagen, die worden door het bedrijf verwerkt tot een soort potgrond. Hoeveel daarvan verbrand is, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat de brand veroorzaakt heeft. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, aldus metingen van de brandweer.

Het blussen kan nog uren duren, zo meldde de brandweer rond negen uur 's ochtends. "De bovenste toplaag van de kokos brandt, dat zorgt voor een hele hoge temperatuur. De brandweer kan niet naar binnen toe vanwege de veiligheid omdat het pand in zou kunnen storten. Al het bluswerk moet van buiten gebeuren", zei woordvoerder Tom Siebers.

Rond half elf stopt de brandweer er toch even mee. "We hebben even afstand genomen, kijken in hoeverre de brand geblust is en hoe die zich ontwikkelt. Over een uur gaan we in de resten porren. Kijken hoe het gaat als er zuurstof bij komt. Dan kunnen we zien of er nog broei in het compost zit. Dan laait het vuur weer op", legt Siebers uit.

Rond het middaguur werd besloten dat de hulpdiensten zouden afschalen naar grip nul. De brandweer blijft met een aantal eenheden ter plaatste om de ontwikkelingen te monitoren. De rest van de dag zal gebruikt worden om nader te onderzoeken of de broei in de berg kokos gestopt is.

Kokoscompost

De brand bij het bedrijf Dutch Plantin in Boekel brak zaterdag rond middernacht uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak. Het bedrijf verwerkt kokos tot compost en is gevestigd op een industrieterrein aan De Vlonder. De brandweer kwam met verschillende wagens naar het bedrijf om het gebouw te blussen.

N605 dicht

Vanwege de rook die bij de brand vrijkomt, was de N605 tussen Volkel en Boekel in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Industrieterrein De Vlonder was daardoor minder goed bereikbaar.

In december 2016 was er ook al een brand bij het bedrijf. Het blussen duurde toen ook uren, door de kokosolie die in de blokken compost zat. Er was toen veel rook, maar weinig vlammen.