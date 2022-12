Code oranje vanwege ijzel: 'Je moet echt even oppassen vanavond'

Wie zondagavond de weg opgaat, moet goed oppassen. Het kan gaan ijzelen, waarschuwt Johnny Willemsen van Weerplaza. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. De gladheid kan enkele uren aanhouden.

De nacht van zaterdag op zondag verliep goed koud, met temperaturen van -7 of -8 graden. "Rond negen uur 's ochtends was het nog altijd -6 in Brabant en die temperatuur loopt maar langzaam op", vertelde Johnny zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "'s Middags loopt de temperatuur op tot rond het vriespunt. Alleen gaat het dan wat harder waaien. Er komt een matige zuidoosten wind te staan. Daardoor is de gevoelstemperatuur dan nog steeds zo'n -6 graden."

Zondagmiddag neemt de bewolking toe en in de avond volgt neerslag. "Vloeibare neerslag", aldus Johnny. "Eigenlijk gewoon regen. Maar er zit natuurlijk kou in de grond, dus kan dit gladheid door ijzel opleveren. In het westen van de provincie kan dit al vroeg in de avond het geval zijn, rond een uur of zeven. In het noordoosten van de provincie wordt dit een stuk later in de avond."

In de nacht gaat de temperatuur verder omhoog naar zo'n 3 of 4 graden. "Dan is de kans op gladheid voorbij. Maar in de avond is het echt even oppassen."