Stapper onderkoeld nadat hij over ijs naar overkant loopt en in water valt

Een 19-jarige man uit Dongen is zaterdagnacht in het water beland aan de Hoge Brug in het uitgaanscentrum van Breda. Hij dacht, samen met een paar andere stappers, over het bevroren water naar de overkant te kunnen lopen, maar ze zakten door het ijs in het erg koude water.

De 19-jarige man uit Dongen kon niet zelf uit het water komen en werd door agenten ternauwernood langs de hoge muur met een touw uit het water getrokken. Op de kant aangekomen, knipten de agenten zijn drijfnatte kleren open en wikkelden ze hem in reddingsdekens. Vervolgens werd de man, die onderkoelingsverschijnselen had, in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Aanhoudingen

Het was sowieso een drukke nacht voor de agenten die zich bezighielden met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda. Na twee uur ontstonden namelijk verschillende opstootjes. Er werden vijf aanhoudingen verricht. Een 34-jarige man uit het Belgische Essen werd gearresteerd omdat hij een medewerker van een horecazaak met gebalde vuist in het gezicht zou hebben geslagen. Dit deed hij nadat zijn dronken broer uit de zaak gezet werd. Twee andere mannen, een 18-jarige Bredanaar en een 37-jarige Tilburger, werden opgepakt omdat ze een gebiedsverbod negeerden. Belaagd

Verder werden op de Karnemelkstraat een 55-jarige man en een 37-jarige vrouw, beide zonder vaste woon-of verblijfplaats in Nederland, aangehouden. Boa's gingen naar hen toe vanwege een stevige discussie die zij hadden met een buschauffeur. Toen de boa's aankwamen, werden die door hen belaagd. De vrouwelijke verdachte werd handtastelijk en spuugde een van de boa’s in het gezicht.