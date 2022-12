Gladheid zorgde voor tientallen ongelukken en topdrukte in 112-meldkamer

In Brabant zijn zondagavond en -nacht tientallen ongelukken gebeurd. Dit kwam door de gladheid, waarvoor het KNMI eerder op de dag code oranje had afgegeven. De meldkamer van de politie in Midden- en West-Brabant werd overspoeld met telefoontjes.

De eerste problemen ontstonden in het westen en midden van de provincie. Er kwamen tientallen meldingen binnen over ongelukken in Bergen op Zoom, Steenbergen, Terheijden, Breda en Tilburg, op onder meer de snelwegen A4 en A58.

Vooral blikschade

Later op de avond was het ook raak in onder meer Uden en Valkenswaard. In enkele gevallen raakten mensen gewond, maar meestal bleef het bij blikschade.

Over heel Nederland kreeg Rijkswaterstaat zondagavond en -nacht 'een kleine vijfhonderd meldingen' binnen van ongelukken door gladheid. Op een gemiddelde zondag - als het niet glad is - zijn dit er volgens een woordvoerder tussen de tien en vijftien.

'Grootste strooiactie van het jaar'

Pas rond kwart over vier 's nachts werd code oranje ingetrokken. Toen kwam de temperatuur overal boven het vriespunt uit. Vervolgens gold korte tijd code geel. Die waarschuwing werd rond zes uur 's ochtends ingetrokken.

In een poging de gladheid te bestrijden strooide Rijkswaterstaat sinds zondagmiddag ruim dertien miljoen kilo zout. De strooiwagens reden in totaal zo'n 140.000 kilometer. "Dit was de grootste strooiactie van het jaar", laat de woordvoerder weten. In totaal heeft Rijkswaterstaat dit jaar bijna 32 miljoen kilo zout gestrooid.

Nog een ongeluk

Toch gebeurde maandagochtend nog een ongeluk in Aarle-Rixtel. Daar schoof een auto van de Broekdalerbaan. Die eindigde op het dak. Of de gladheid hierbij een rol speelde, wordt onderzocht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is naar een ziekenhuis gebracht.