Boeteregen: honderden bestuurders rijden te hard in een paar uur tijd

Ruim 500 bestuurders die zondagmiddag over de Geldropseweg in Eindhoven reden, krijgen binnenkort een ongewenst kerstcadeautje op de mat. Zij werden geflitst tijdens een snelheidscontrole van de politie.

In totaal controleerde de politie 1878 weggebruikers. Daarvan reden 503 bestuurders sneller dan maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat is ruim een op de vier chauffeurs.

De hoogst gemeten snelheid was 103 kilometer per uur. Alle snelheidsovertreders krijgen een bekeuring thuisgestuurd, laat de politie weten.