Botbreuken door gladheid zorgen voor extra drukte bij ziekenhuizen

Door de spekgladde stoepen en straten en door de voorlopig laatste kans om te schaatsen hadden ziekenhuizen het zondag en in de nacht van zondag op maandag bijzonder druk. Uit voorzorg hadden veel afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) alvast extra mensen ingezet, en daardoor lukte het om iedereen te behandelen.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda was het afgelopen nacht heel druk. Het Bravis Ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) zegt dat de drukte zaterdag en zondag overdag meeviel, ‘maar zondagavond en -nacht was het door de gladheid wel druk’.

Bij het Maximá Medisch Centrum in Veldhoven was het zondagavond na tien uur ‘een stuk drukker dan normaal met botbreuken’.

In het Tweesteden Ziekenhuis (Tilburg en Waalwijk) was het juist opvallend rustig. “Vijftien botbreuken op zaterdag door de gladheid en op zondag was het niet drukker dan normaal”, aldus een woordvoerder.