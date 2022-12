Kurt Linder (89), oud-hoofdtrainer van PSV, overleden

De Duitse voetbaltrainer Kurt Linder is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt PSV. Linder was van 1968 tot en met 1972 hoofdtrainer van PSV.

Linder voorkwam in zijn eerste jaar dat PSV degradeerde en hij stuwde de club in de jaren daarna richting de top van de Eredivisie met een vijfde, derde en vierde plaats. Zijn opvolger Kees Rijvers bracht PSV in de jaren daarna definitief bij de top van het Nederlandse profvoetbal.

In zijn loopbaan is Linder onder meer hoofdcoach geweest van het Franse Olympique Marseille en het Zwitserse Young Boys. In Nederland was hij trainer van het Rotterdamse Xerxes/DHC voor hij bij PSV werd aangesteld. Na PSV was hij in Nederland nog actief voor Ajax, waar hij in 1988 zijn loopbaan als hoofdcoach beëindigde.

Harde en duidelijke trainer

Over zijn reputatie als harde en duidelijke trainer zei Linder ooit: "Ik heb de naam een harde trainer te zijn, maar dat is pas het geval als de resultaten achterwege blijven. Tot dat moment kan ik erg veel door de vingers zien, maar daarna ben ik inderdaad genadeloos. Ik ga dan zoeken naar de oorzaken en die liggen vaak voor de hand. Moeite heb ik daar absoluut niet mee, want in tegenstelling tot een speler vertegenwoordig ik de hele club, terwijl een voetballer vaak alleen in zijn eigen straatje denkt."