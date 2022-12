Mishandeling in Tilburg: dader schopte knie uit de kom bij slachtoffer

De politie is op zoek naar de dader van een mishandeling eerder dit jaar op het Stadhuisplein in Tilburg. Bij de mishandeling ging de knie van het slachtoffer uit de kom. In Bureau Brabant zijn enkele foto's te zien van de verdachte. Bewegende beelden zijn er niet.

Het slachtoffer was samen met enkele vrienden aan het verhuizen. Een van de vrienden merkte dat er iemand in de verhuisbus ging er ook weer meteen vandoor ging met twee metgezellen. Het slachtoffer rende achter het trio aan. Als hij de mannen erop aanspreekt wordt hij tegen de grond getrapt. Zijn knie raakt daardoor uit de kom. Het slachtoffer wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de foto's is de dader herkenbaar in beeld gebracht. Weet jij wie het is? Neem dan contact op met de politie.

Foto: Bureau Brabant

Foto: Bureau Brabant