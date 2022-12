Fans boos op Rico Verhoeven om filmpje op Instagram

Een filmpje op het Instagramprofiel van Rico Verhoeven schoot voor veel volgers in het verkeerde keelgat. De video van hemzelf met zijn vriendin Naomy van Beem maakte hij als grap, maar niet iedereen kan de humor van de kickboks-legende waarderen. “Dit neigt naar mishandeling”, reageren sommige volgers.

In de video die Rico maandag op het sociale mediaplatform plaatste, zit hij samen met zijn vriendin Naomy van Beem aan tafel. Gedurende het hele diner zit zij op haar telefoon en daar besluit de kickbokser iets aan te doen. Je ziet hem uit beeld lopen en even later terugkeren met een rol ducttape. Daarmee bindt hij haar handen en de telefoon aan haar hoofd vast. Want, zo schrijft hij zelf als grap: ‘Ducttape kan elk probleem oplossen’.

Veel van zijn volgers kunnen er duidelijk niet om lachen. Zij noemen het ‘schandalig’ en ‘smakeloos’. Een bezorgde fan reageert: ‘Ik zou deze video verwijderen, deze humor is strafbaar als mishandeling.’

Pruik?

Anderen denken juist dat het een grap is van Rico en dat hij dit samen met zijn vriendin op touw heeft gezet. Ze vinden dat de boze fans niet zo moeten zeuren: ‘Mensen, deze twee mensen houden gewoon van elkaar en dan haal je af en toe een grapje met elkaar uit. Jank allemaal niet zo’, zegt een fan.

Een andere fan vindt de video wel grappig, al maakt ze zich zorgen om het haar van het meisje: ‘Ik vind het ergens wel een leuk signaal tegen die eeuwige telefoons. Maar even, dat prachtige haar. Ik hoop dat dit een pruik is.’

Rico Verhoeven heeft nog niet op de ophef gereageerd.