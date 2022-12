Bas rijdt rond met verlichte kerstboom op zijn auto en is een hit op TikTok

Een auto met een kerstboom met brandende lichtjes op het dak. Misschien ben je hem al tegengekomen op de Brabantse wegen, want Bas van Erp uit Kerkdriel heeft genoeg bekijks met zijn rijdende verlichte kerstboom. Het lijkt soms wel of hij de finale van het WK voetbal heeft gewonnen. "Passerende automobilisten claxonneren, steken hun duim op of maken filmpjes", vertelt Bas trots.

Voor wie het nog niet wist of nog niet op de sociale media van Bas (27) heeft gekeken: Bas is een autofanaat. Bijna elke weekend rijdt hij meestal vanuit Limburg een tour met andere autofanaten of is hij bij een automeeting. Het rijden en sleutelen aan auto's is zijn lust en zijn leven. "Een jaar geleden hadden we vanuit Waalwijk een kersttour met auto's naar de Ardennen. Elk jaar valt een prijs te winnen. De andere deelnemers legden de boom plat op het dak. Ik dacht: 'Laat ik hem eens met lampjes behangen en rechtop het dak van de auto zetten. Ik heb toen gewonnen", zegt Bas die in het dagelijks leven op een kraan werkt bij een loonbedrijf.

"Volgend jaar ga ik nóg een stap verder: er komen lichtjes aan de portieren."

Bas deed er dit jaar zelfs een schepje bovenop. "Inmiddels heeft de kerstboom in de auto op de hoedenplank gezelschap gekregen van een heus kerstdorp. Ik was bij de Action en kon de kersthuisjes niet laten staan. Volgend jaar ga ik nóg een stapje verder. Waarschijnlijk komen er dan ook lichtjes aan de portieren." Inmiddels is Bas ook een succesnummer op TikTok. "Iemand die ook bij de laatste automeeting in Waalwijk was, heeft mij onderweg naar huis met de kerstboom op het dak en het kerstdorp gefilmd. Dat heeft hij vervolgens op TikTok gepost." Bas en zijn kerstboom hebben inmiddels meer dan 300.000 views en 18.000 likes. Echte piekbelasters op TikTok dus. "Veel mensen vinden het leuk. Maar er zijn ook mensen die anders reageren. Ze zijn bang dat er iets afwaait of onderweg iets kapot gaat."

"Met de kerstboom op mijn dak voel ik me 13 jaar."

Zondag werd Bas door de politie langs de kant van de weg gezet. "Volgens de agent mocht alleen de verlichting in de boom niet. Verder was alles volgens de regels en zat het uitstekend vast met tiewraps. Via de sigarettenaansteker in de auto kan ik de lichtjes kan uit- en aanzetten." Bas rijdt niet met zijn versierde kerstboom naar het werk of gaat op vakantie. "Voor het werk rijd ik samen met collega's. Dit jaar lift ik met mijn ouders mee naar Oostenrijk om daar Kerstmis te vieren." Overigens is de vriendin van Bas met veel plezier bijrijder in de kerstboomauto. "Ik ben 27 jaar, maar met de kerstboom op mijn dak voel ik me 13 jaar."

Foto: Instagram