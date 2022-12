Rijk moet meerkosten Maaslijn betalen, vindt Limburg

Limburg heeft de buik vol van de voortdurende vertragingen van de renovatie van de Maaslijn, de drukke treinverbinding tussen Limburg, Brabant en Gelderland die dagelijks goed is voor zo’n 20.000 reizigers. De Provinciale Staten van Limburg hebben maandagavond unaniem een motie aangenomen waarin staat dat de Maaslijn voortaan een Rijksproject moet worden waarbij het Rijk garant staat voor alle meerkosten. Het gaat volgens de SP-Statenfractie om de drukste regionale spoorweg van Nederland.

De zestig kilometer lange Maaslijn loopt door Brabant, Limburg en Gelderland. Limburg is namens de drie provincies samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) opdrachtgever voor de renovatie. ProRail moet die uitvoeren.

Eerder was afgesproken dat Rijk en provincie de meerkosten ieder voor de helft dragen. Maar de provincie kan de almaar oplopende kosten niet meer betalen.

Al twee jaar geleden had de Maaslijn geëlektrificeerd en verdubbeld moeten zijn, maar steeds weer werd dat uitgesteld. Mede door stijgende kosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne kan de lijn pas in 2027 vernieuwd worden opgeleverd, althans volgens de laatste prognose van ProRail. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot driehonderd tot vierhonderd miljoen euro. Voor dat bedrag komt er onder meer in Cuijk en Boxmeer een extra spoor bij.

Probleem nog niet opgelost

Gedeputeerde Maarten van Gaans verzuchtte samen met de Staten dat als de Maaslijn in de Randstad had gelegen, het probleem al lang zou zijn opgelost. Volgens de PvdA was een soortgelijk probleem daar niet eens ontstaan. "Dat gebeurt alleen in de provincies die ver van de randstad afliggen", zei PvdA-statenlid Aleida Berghorst. Van Gaans liet weten eerder al aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) te hebben laten weten dat Limburg niet weer de beurs kan trekken.