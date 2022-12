Taxibus ramt muur, straatnaambord en afrastering en belandt in het water

Een taxibus is maandagavond laat in het water terechtgekomen naast de Huizenbeemdweg in het buitengebied van Oss. De chauffeur van de bus verloor rond kwart over elf de macht over het stuur. Hij ramde met zijn busje een muur, een straatnaambord en een afrastering om daarna meters lager in de Hertogswetering terecht te komen.

De chauffeur kon op eigen kracht op het droge te komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. De man bleek wonder boven wonder niets ernstigs te mankeren en is door een collega naar huis gebracht. Flinke klus

Er zaten geen passagiers in de taxibus. Bergers hadden volgens een 112-correspondent een flinke klus aan het bergen van de taxibus. "Liefst drie bergers waaronder een zware bergingstruck met een grote kraan moesten eraan te pas komen om de klus te klaren. Na ongeveer anderhalf uur stond de taxibus weer op de weg." De pas negen maanden oude taxibus was zeer zwaar beschadigd. "Die is waarschijnlijk total loss."

Diverse hulpverleners werden opgeroepen na het ongeluk in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).