Danny van Trijp verslaat legende bij debuut op WK darts: 'Had geen zenuwen'

Danny van Trijp (25) heeft voor een verrassing gezorgd tijdens zijn debuut op het PDC WK darts in Londen. De darter uit Etten-Leur versloeg legende Steve Beaton maandagavond in de eerste ronde met liefst 3-0.

Volgens Van Trijp, die eerder dit jaar al twee Challenge Tour-toernooien op zijn naam schreef,, had hij helemaal geen zenuwen voor aanvang van zijn WK-debuut. "Dat baarde me zorgen, want ik heb meestal een beetje gezonde spanning nodig. Maar ik ging daar staan en alles viel gewoon. Ik kon me ook goed afsluiten voor het geluid uit het publiek."

Hij wist dat hij met Beaton een legende trof. De Engelsman werd in 1996 nog wereldkampioen bij de concurrerende bond BDO. "Ik had dit van tevoren dan ook niet verwacht", gaf hij toe na de match. "Maar ik had me ingelezen en wist dat Beaton niet altijd op zijn best is in de eerste ronde. Dat klopte, want hij speelde niet goed."

In de tweede ronde moet Danny het opnemen tegen Jonny Clayton. De Welshman is een van de outsiders voor de titel en de huidige nummer zeven van de wereld.