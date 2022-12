Kai probeerde een week op Schiphol te slapen: 'Ik ben helemaal gesloopt'

Kai Bodewitz uit Eindhoven en zijn Zwitserse vriend Sebastian Vonmoos hebben geprobeerd een week lang op Schiphol te slapen. De eerste dagen gingen goed, al ontsnapten ze soms ternauwernood bij controle.

Cabaretier Kai Bodewitz leek het een enorme uitdaging om zeven dagen achter de douane door te brengen op Schiphol. En het project is niet alleen spannend of amusant, maar dient ook een hoger doel: “Waar kunnen jongeren nog wonen, nu alles onbetaalbaar is geworden”, vroeg hij (22) zich samen met Sebastiaan (23) af. “Ik woon nog bij m’n ouders en Sebastiaan woont met een huisgenoot. Wij merken het ook. En als je nergens kunt wonen, moet je creatief worden.”

De stunt begon met een retourtje Dublin om na een dagje vertraging eindelijk in het niemandsland achter de douane op Schiphol te belanden. “We waren heel goed voorbereid. Plattegronden bestudeerd, verstopplekken gezocht, eten meegenomen. Alles tot in de puntjes geregeld.” Toch viel het niet mee. “Het was heel lastig. We moesten zoveel mogelijk onder de radar blijven en zo weinig mogelijk contact leggen met mensen. Het spannendste waren de controles. We zijn een paar keer goed weggekomen, maar ’t scheelde niet veel.” Op de inmiddels zeven afleveringen op TikTok en Instagram is te zien dat Kai en Sebastian voortdurend op hun hoede zijn. Ze slapen elke avond op een andere plek en het liefst zoveel mogelijk uit het zicht. Toch ontkomen ze niet aan de vele beveiligers op het vliegveld. "Hartslag tot hier", zegt Sebastian in een van de filmpjes na een controle. "Een van de beveiligers stond te schoppen tegen m'n bedje", vertelt Kai. "En elke dag kwamen ze weer langs. Gelukkig vroegen ze dan niet naar ons paspoort." Inmiddels zijn de beide mannen weer terug van hun avontuur. “We zijn gesloopt. Nachtenlang op van die harde bankjes slapen en de hele dag op Schiphol rondhangen is niet goed voor je lijf.”

Hoe de week op Schiphol afloopt wil Kai nog niet verklappen. “Dat zie je binnenkort op onze social mediakanalen. Dat wordt spannend. Ik denk niet dat Schiphol er blij mee is, want wat wij deden moet helemaal niet kunnen.” De complete overlevingstocht op Schiphol filmen ze en delen ze op TikTok en Instagram. “Het wordt gezien en gewaardeerd, dus ik vind dit tot nu toe al een zeer geslaagd project”, zegt een tevreden Kai. 18 jaar op Charles de Gaulles

Het verblijf van Kai verbleekt overigens bij het aantal overnachtingen van de Iraniër Merhan Karimi Nasseri. Deze asielzoeker kwam klem te zitten op de Franse luchthaven Charles De Gaulle nadat zijn identiteitspapieren waren gestolen. Hij bivakkeerde vanaf 26 augustus 1988 in de internationale zone achter de douane. In 1999 kreeg hij uiteindelijk een verblijfsvergunning maar wilde zelf niet meer weg. Na meer dan 18 jaar overleed Nassere op 76-jarige leeftijd op de luchthaven. Regisseur Steven Spielberg maakte over zijn verblijf de film The Terminal met acteur Tom Hanks in de hoofdrol.