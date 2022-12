Gratis klussers maken huizen energiezuiniger: 'Ze lossen alles op'

In Eindhoven rijden klussers rond die huizen gratis energiezuiniger maken. Ze plaatsen onder meer tochtstrips en brievenbussen met borstels. Inwoner Hennie van Ginkel kreeg dinsdag twee klussers over de vloer. Ze kan de hulp goed gebruiken. “Ik heb hier drie vesten liggen en ik doe thermo-ondergoed aan. Ik blijf in beweging als ik binnen ben. Ik zet de verwarming niet aan.”

“Hebt u tocht in huis? Of schimmel?”, vraagt klusser Dorine van Reijmersdal. Met haar Klusbus rijdt ze door de wijk Tivoli in Eindhoven. “We helpen mensen die wat minder bedeeld zijn. Ze zijn er heel blij mee.” De Klusbus is een initiatief van de gemeente Eindhoven en verschillende woningcorporaties. Met de maatregelen zou de energierekening omlaag moeten gaan. Klusser Dorine onderwerpt het huis van Hennie eerst aan een inspectie. Tocht het bij de voordeur? Zit er folie achter de radiator? Bij Hennie wel, maar het is blijkbaar niet de goede. Te dun. “Veel warmte gaat nog verloren door de muur achter de radiator.” Dikkere folie is volgens Dorine een uitkomst. “Dat is heel goed om de warmte binnen te houden in plaats van dat het door de buitenmuren naar buiten schiet.”

"Mevrouw heeft een waterbesparende douchekop nodig."

Na het meten van het vochtpercentage in huis, gaan de klussers aan de slag. Uit de bus haalt Dorine allerlei hulpmiddelen. “Mevrouw heeft een waterbesparende douchekop nodig. Een tochtstrip voor de voordeur, radiatorfolie en ledlampjes.” Bewoonster Hennie kijkt met een grote glimlach toe. “Ik vind het geweldig. Het is voor mij heel belangrijk om zo goedkoop mogelijk met mijn energie om te gaan." Ze had zelf ook wel wat klusjes kunnen doen, maar met de Klusbus is het allemaal veel makkelijker. "Ze lossen alles op wat nog een probleem is. Het mooie van de Klusbus is dat ze mij attent maken op de kleine dingetjes waar je zelf niet aan denkt.” “Het is hier tussen de 14,5 en 15,5 graden. Als-ie onder de 14,5 komt, zet ik ‘m aan. Niet voor mij, maar voor mijn planten.” Bij de voordeur hangt een dik gordijn om de tocht tegen te houden. Door de nieuwe tochtstrip, kan het gordijn weer open. “Dan heb ik meer licht. Dat is ook voor de planten,” zegt ze tevreden.

"Ik ben heel blij met jullie komst."

De klussers van de Eindhovense Klusbussen gaan 14.000 woningen onder handen nemen. Kosten: zeven miljoen euro. Gemiddeld gaat het dan om 500 euro per huishouden. Nu zijn het nog twee klusbussen. In februari zijn het er twaalf. Voor het project worden een aantal Eindhovense wijken met relatief lagere inkomens uitgekozen. Alle bewoners van de uitgekozen buurten, huurders én kopers, mogen meedoen. Vooraf lopen energiecoaches door de straten om aan te geven dat de Klusbus binnenkort langskomt. Ook bellen de klussers aan om te vragen of ze kunnen helpen. “Het wordt lekker een graad of tien warmer nou binnen”, zegt klusser Dorine bij het afscheid. “Oh geweldig, dan ga ik lekker in een T-shirtje zitten” zegt Hennie lachend. “Ik ben heel blij met jullie komst.”