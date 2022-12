Politie verwijdert nepflitskast: wie wil hardrijders afschrikken?

In de Oranje Nassaulaan in Maarheeze zullen veel automobilisten de afgelopen tijd een stuk rustiger hebben gereden. Er was namelijk een zelfgemaakte flitskast opgehangen. De politie ging dinsdag een kijkje nemen en heeft de flitskast weggehaald.

De agenten kwamen de kast op het spoor toen iemand vroeg of er nieuwe flitspalen in de omgeving waren opgehangen. Toen ze aankwamen, moesten ook zij een paar keer goed kijken, omdat de flitskast nog best knap in elkaar was geknutseld.

"Uiteindelijk zagen we aan de vorm dat het geen echte flitskast was", vertelt jeugdagent Kelly. "Hij zat met ijzer vast aan de lantaarn en zodra we hem eraf hadden geschroefd bleek ook dat de kast helemaal dicht was."

Wie de politie een handje wilde helpen en de nepflitser aan de paal heeft geschroefd, is niet duidelijk.