Wim Daniëls koopt eeuwenoud woordenboek: 'Zes pagina's hebben wormschade'

Wim Daniëls staat voor een bijzondere aankoop. De schrijver en taalkundige uit Aarle-Rixtel koopt een Grieks-Latijns woordenboek uit 1546. Het woordenboek is gemaakt door Arnout van Eyndhouts, die tussen 1510 en 1582 leefde en ook uit Aarle-Rixtel kwam. "Van dat woordenboek zijn wereldwijd maar een paar exemplaren en we hebben er niet eentje in Nederland. Maar nu kunnen we er één kopen bij een antiquaar in Florence. Een eerste druk", zegt Daniëls dolblij.

Malini Witlox Geschreven door

Het boek kost 900 euro, wat na een oproep van de taalkundige al snel was ingezameld door 16 mensen, onder meer van de heemkundekring. "En net meldde ook de gemeente Laarbeek zich, die willen mogelijk ook financieel bijdragen." Het boek ligt nu nog in Italië. Opsturen kan, maar daar wil Daniëls met het eeuwenoude boek niet aan beginnen. "Je moet zoiets heel voorzichtig behandelen. In een zuurvrije kist leggen en voor het vervoer apart verpakken. Het boek komt ook niet bij mij thuis te liggen, maar gaat naar de heemkundekring. Daar is plek in de heemkamer, liefst in een vitrine die beschermd is in de zon."

"Zes pagina's hebben wormschade."