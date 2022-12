Overvaller is niet al te snugger en doet vermomming te snel af

De gewapende overvaller die in oktober een Kruidvat-filiaal in Eindhoven beroofde, blijkt niet al te snugger. Nadat hij toesloeg, deed hij zijn vermomming iets te snel af. Bewakingscamera's verderop in de omgeving van de winkel kregen hem duidelijk herkenbaar in beeld. Dat was dinsdagavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. De vraag rest: wie is deze man?

Frits van Otterdijk Geschreven door

De politie houdt nog een slag om de arm, maar het onnozele gedrag van de overvaller lijkt een mooie meevaller. De bewakingsbeelden tonen een man die kort na de overval over de Arcadeltstraat loopt. Hij wordt herkenbaar gefilmd zonder hoody en trainingsbroek. Hoewel hij grotendeels andere kleren aan heeft, gaat de politie er vanuit dat deze man en de overvaller een en dezelfde persoon is. Dat valt af te leiden uit onder meer de schoenen, het postuur en de looproute die identiek zijn. Ook voordat de overvaller de drogisterij binnenloopt, wordt hij door camera’s vastgelegd. Dat gebeurt op woensdagmiddag 26 oktober, tegen halfdrie, als hij op weg is naar het Kruidvat-filiaal aan het Franz Leharplein. De overval zelf staat ook op beeld. Zo is te zien hoe hij een 16-jarige caissière bedreigt met een groot mes. LEES OOK: Overvaller bedreigt medewerkster Kruidvat met groot mes

