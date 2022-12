Drie overvallers met vuurwapen en messen slaan toe in woonwijk

De bewoner van een huis aan de Achterste Akker in Nuenen is dinsdagnacht het slachtoffer geworden van een gewapende overval. De man werd door drie overvallers gedwongen zijn huis binnen te gaan. Dit gebeurde onder bedreiging van een vuurwapen en messen toen hij iets na half een samen met een andere man thuiskwam.

De bewoner en de andere man raakten niet gewond. Ze wisten te ontkomen en uiteindelijk zelf de politie te waarschuwen.

De overvallers doorzochten het huis, namen verschillende spullen mee en gingen er vervolgens vandoor. Wat ze precies hebben buitgemaakt, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend. Hoe de daders er vandoor zijn gegaan, is nog niet duidelijk.

Voetafdrukken

De politie heeft in de buurt nog gezocht naar de daders. Dit zonder resultaat. Bij de zoektocht werd onder meer een politiehond ingezet.

In de achtertuin bij het huis deed de politie uitgebreid onderzoek. Onder meer voetafdrukken in het zand werden bekeken.

Nieuwbouwwijk

De wijk waar de overvallers toesloegen, is een nieuwbouwwijk. Veel buurtbewoners zeggen niks gezien of gehoord te hebben van de overval. "De huizen hier zijn rond juni opgeleverd en blijkbaar dus heel goed geïsoleerd. Niemand in de buurt heeft iets gehoord. Ik zou ook niet weten bij wie het is gebeurd", zegt een buurtbewoonster.