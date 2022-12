Tilburger overleden na mishandeling op straat: man uit Oss opgepakt

Een 28-jarige man uit Oss is woensdagochtend opgepakt voor de dood van een mishandelde Tilburger (53). Het slachtoffer werd op donderdag 8 december zwaargewond gevonden voor de deur bij een daklozenopvang in zijn woonplaats. Hij was mishandeld, waarschijnlijk na een ruzie.

Na onderzoek concludeert de politie dat de woensdagochtend aangehouden Ossenaar ruzie met hem had. Hij zit vast voor verhoor. Het slachtoffer werd donderdag 8 december op klaarlichte dag gewond gevonden op de Reitse Hoevenstraat bij een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Daar verbleef hij. De man had verwondingen aan zijn hoofd. Enkele dagen later, op zondag 11 december, overleed hij.