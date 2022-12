225 kilo vuurwerk gevonden in huis en garagebox

In Bergen op Zoom en Den Bosch heeft de politie deze week zo'n 225 kilo vuurwerk gevonden. Daarvan was een deel illegaal. Dit waren cobra's en nitraten. De vondsten zijn gedaan in een huis en een garageboxen.

Bij een controle van garageboxen aan de Siloweg in Den Bosch stuitten de gemeente en de politie maandag op de grootste partij vuurwerk: 155 kilo, waarvan 18 kilo illegaal. Dit is in beslag genomen, meldt de gemeente Den Bosch woensdag.

Bergen op Zoom

In een huis aan de Koning Willem I straat in Bergen op Zoom vond de politie dinsdag tientallen kilo's illegaal vuurwerk. De bewoner is opgepakt en het vuurwerk wordt vernietigd.

In totaal lag er 69 kilo aan vuurwerk in het huis, waarvan ruim de helft illegaal is. Er zijn onder meer cobra's en nitraten gevonden. De politie spreekt over een grote hoeveelheid. De aangehouden bewoner heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau en mocht weer naar huis.