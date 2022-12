Hans (60) reist naar India met elk vervoermiddel behalve het vliegtuig

Hans reist met het openbaar vervoer naar Kolkata (foto: Calcutta Rescue). Hans met sister monica en Henk van Calcutta Rescue in India. Volgende Vorige 1/2 Hans reist met het openbaar vervoer naar Kolkata (foto: Calcutta Rescue).

Met een hooiwagen, boot, trein, bus of de benenwagen: niets is te gek voor 60-jarige Hans Verdonschot. Hij reist begin januari van Eindhoven naar India met alles behalve het vliegtuig. Na drie weken, 11.000 kilometer en negen landsgrenzen hoopt hij eind januari aan te komen in de stad Kolkata. Met zijn reis wil Hans geld inzamelen voor Calcutta Rescue.

"Het is wel spannend ja", lacht Hans als hij over zijn reis begint. Op 3 januari vertrekt hij naar Kolkata. "Ik wil proberen zo veel mogelijk manieren van vervoer te gebruiken. Ik ga een deel wandelen, maar hoop bijvoorbeeld ook een stuk met een hooiwagen of step te doen." Een leuke uitdaging, noemt de Eindhovenaar zijn reis. Maar het vergt wel de nodige voorbereidingen. Zo is hij al sinds november bezig met het aanvragen van visa. "Dat was een enorm probleem, want de meeste landen willen niet dat je over land de grens oversteekt. Dat vertrouwen ze niet. Het is nu wel gelukt, maar ik heb er echt heel veel moeite voor moeten doen." De reis gaat onder meer via Turkije, Iran en Pakistan. Vooral Iran wordt voor Hans een uitdaging, vanwege de instabiele veiligheidssituatie. "Het klinkt misschien wel heel stom, maar ik ga echt proberen om door Iran te gaan", zegt hij vastberaden. "Ik weet dat reizen tot hoofdstad Teheran geen probleem is nu. Hoe ik vanaf daar verder ga, moet ik nog uitzoeken."

De route die Hans aflegt naar Kolkata.

Al die moeite doet de Eindhovenaar niet alleen voor de lol. Hij is klimaatactivist en wil zo een goed voorbeeld geven aan anderen. "Vliegen is zo verschrikkelijk vervuilend, dus ik wil laten zien dat het ook zo kan, en dat reizen over land iets heel moois is. Je ontmoet mensen en ziet ondertussen langzaam de omgeving veranderen. Dat vind ik prachtig." Daarnaast wil hij geld inzamelen voor Calcutta Rescue. Dat is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van de levensstandaard van arme mensen in Kolkata. De organisatie biedt bijvoorbeeld medische zorg en onderwijs aan duizenden mensen. Hans is al jaren actief bij de organisatie. "Ze doen fantastisch werk, waar ik enorm door ben geraakt", vertelt hij.

"Het kost me duizenden euro's, maar dat maakt me niet uit."

Met zijn reis wil Hans 11.000 euro inzamelen. Dat wordt gebruikt voor zorg, maar ook om mensen in Kolkata te helpen met verduurzamen. "Duurzaamheid is daar iets anders dan hier in Nederland. Je kunt in Kolkata niet zonnepanelen op de daken gaan leggen. Maar ze koken daar bijvoorbeeld nog op vuur, dus je kunt kijken hoe je duurzaam een kookplek kunt organiseren."

"Ik wil op dezelfde manier terug."