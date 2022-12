Fietser (61) overleden bij ongeluk, automobilist aangehouden

Bij een ernstig ongeluk in Tilburg is woensdagmiddag een fietser (61) overleden. Een andere fietsster (72) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een automobilist (37) is opgepakt en zit vast. Dat meldt de politie.

De ravage op de Ringbaan-Oost bij de kruising met de Gelrebaan, waar het ongeval gebeurde, is groot. Twee auto's zijn zwaar beschadigd. Op het fietspad en midden op de weg liggen twee fietsen. Ook is een huis geraakt. Veel te hard

Volgens een 112-correspondent heeft de automobilist rond half een een fietser geraakt bij de oversteekplaats. Daarna reed de bestuurder een reclamezuil uit de grond en schepte die een tweede fietser. Die reed tientallen meters verderop op het fietspad. Tegen een geparkeerde auto zou de bestuurder tot stilstand zijn gekomen. Buurtbewoners zeggen dat de automobilist na het ongeval uit zijn raam is geklommen en ervandoor ging. De politie zou hem kort daarna hebben opgepakt. Getuigen zeggen dat hij veel te hard over de Ringbaan-Oost reed. Er worden snelheden van meer dan 100 kilometer per uur genoemd. Weg afgesloten

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarom blijft de Ringbaan-Oost tussen kruisingen met de Wagenaarstraat en de Gelrebaan voorlopig gesloten.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

