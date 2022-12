Fietser doodgereden: 'Bestuurder reed met zeker 125 over de Ringbaan'

Volgens ooggetuigen heeft de bestuurder die in Tilburg een dodelijke aanrijding veroorzaakte veel te hard gereden. Omwonenden schatten de snelheid van de BMW X5 op 125 tot 150 kilometer per uur.

De bestuurder (37) reed met deze snelheid richting Ringbaan Noord in Tilburg. Op de kruising van de Ringbaan Oost met de Gelrebaan raakte hij een vrouw (72) op de fiets. Daarna slingerde de auto over de weg en vloog over het fietspad tegen een huis. Ondertussen werd een man (61) op de fiets geschept, die ter plekke is overleden.

De BMW raakte nog een geparkeerde auto, en kwam daarna tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom via het raam uit het wrak en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.

De Ringbaan Oost is in beide richtingen afgezet en de ravage is groot. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeluk. De aangereden fietsster is naar het ziekenhuis gebracht.

'Hoorde een klap'

Een getuige vertelt: "Ik zat op de fiets en hoorde een klap in de verte. Ik hoorde mensen gillen en zag die auto aan komen slingeren. Hij reed, al tollend, tegen de gevel van een huis. Ik zag de man, die overleden is, door de lucht vliegen."

"Ik heb die bestuurder uit zijn auto zien komen", gaat de getuige verder. "Hij trok z'n jas recht, keek om zich heen en rende weg. Ik dacht, jeetje, je maakt twee gezinnen kapot en nog wegrennen ook. Ik wilde meteen 112 bellen, maar Ik zag meteen politie. Voor mijn gevoel waren ze er al. Het leek wel of ze met een achtervolging bezig waren.."

Stoplichten

Op de plek van het ongeluk heeft de Ringbaan Oost twee keer twee rijbanen. De kruising met de Gelrebaan is beveiligd met stoplichten voor alle verkeer. Op de Ringbaan-Oost geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur.

LEES OOK: Fietser overleden bij ongeluk, automobilist aangehouden