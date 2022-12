Motorrijder slaagt voor rijexamen terwijl examinator op fietser botst

Pieter Verstappen had zich zijn motorrijexamen wel anders voorgesteld. Op een kruispunt in een woonwijk keek hij keurig naar links en naar rechts zoals hij tijdens zijn lessen had geleerd. Een paar seconde nadat hij het kruispunt had overgestoken, hoorde hij een klap. De examinator die achter hem in de auto reed, had een fietser aangereden.

Pieter (30) vertelt een dag na het ongeluk dat hij het grootste deel van het examen er al op had zitten toen het ongeluk achter hem gebeurde. “Ik reed een woonwijk in voor het laatste deel van mijn examen. Toen ik het kruispunt had overgestoken, hoorde ik een klap. In mijn spiegel zag ik een fietser op de grond liggen.” Eerst dacht hij nog dat de fietser zelf onderuit was gegleden. “Het regende heel hard die dag”, schetst Pieter. “Al snel had ik in de gaten dat er meer aan de hand was.” De examinator en Pieters rij-instructeur stapten uit de auto, waarvan de motorkap gedeukt was. “Ik heb toen mijn motor snel aan de kant gezet en ben gaan kijken of ik kon helpen.”

“De politie vroeg aan me: wat doe jij hier eigenlijk?”

Gelukkig viel het mee en raakte de fietser niet ernstig gewond. “Ik was blij dat het meeviel met de fietser. Toen ik wist dat ik het slachtoffer het goed maakte, kon ik de lol er wel van inzien. Het was een onwerkelijke situatie. Het komt denk ik niet vaak voor dat je examinator zelf zo’n fout maakt.”, lacht Pieter.

Hulpverleners staan rond de gewonde fietser (foto: Dave Hendriks / SQ Vision)