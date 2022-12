2500 xtc-pillen gevonden in auto tijdens verkeerscontrole

Bij een verkeerscontrole in de wijk Tongelre in Eindhoven zijn dinsdagavond 2500 xtc-pillen in beslag genomen. De pillen werden gevonden in een auto. Beide inzittenden zijn aangehouden.

Bij de controle bleek dat de chauffeur en de bijrijder geen rijbewijs hadden. Agenten hebben de auto, die op een onhandige plek stond, verplaatst. Tijdens die actie roken ze een vreemde lucht bij de auto. Agenten doorzochten de auto. Daarin vonden zij een doos met 2500 xtc-pillen. De pillen zijn in beslag genomen. Beide mannen zijn aangehouden. De recherche doet verder onderzoek. Ruim 130 auto's werden gecontroleerd bij de verkeerscontrole. In totaal werden 43 processen-verbaal opgemaakt voor strafbare feiten. De Belastingdienst inde verschillende openstaande boetes. Op twee auto's werd beslag gelegd vanwege een openstaande schuld. Aan de verkeerscontrole namen de politie, vreemdelingenpolitie, Koninklijke Marechaussee, handhavers van de gemeente Eindhoven en de Belastingdienst deel.