Michael van Gerwen wint in no-time én breekt record bij start op WK darts

Michael van Gerwen heeft woensdagavond indruk gemaakt in zijn eerste wedstrijd op het PDC WK darts in Londen. De Vlijmenaar had minder dan twintig minuten nodig om Lewy Williams uit Wales opzij te zetten.

In de eerste set kon Williams nog wat weerstand bieden. Die set eindigde, dankzij een geslaagde uitgooi op dubbel 1, in 3-1 voor 'Mighty Mike'. Daarna kon de Welshman alleen maar toekijken. Van Gerwen imponeerde in de tweede set door die drie legs in respectievelijk 13, 12 en 11 darts uit te gooien, goed voor een gemiddelde van 125,25 per beurt. Dat is het hoogste gemiddelde dat ooit iemand gooide in een set tijdens het WK darts.

Daarmee was de weerstand van Williams definitief gebroken. Ook de derde set eindigde in 3-0 voor 'MVG'. Uiteindelijk kwam hij over de gehele wedstrijd uit op een gemiddelde van 101,84 per beurt. "Het was niet perfect, maar volgens mij speelde ik best goed," analyseerde Van Gerwen, die in Londen als derde geplaatst is, na het duel.

"In het begin speelde ik een beetje edgy. Ik weet dat sommige dingen nog beter kunnen, maar over all was het goed. Ik heb de wedstrijd gewonnen, dat is het belangrijkste."

In de volgende ronde moet Van Gerwen het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de Belg Mike de Decker en de Oostenrijker Mensur Suljovic.