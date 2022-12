Van Gerwen maakt een prima start op WK Darts

Darter Michael van Gerwen heeft een prima start gemaakt op het WK in Londen. De drievoudig wereldkampioen had in zijn eerste wedstrijd in Alexandra Palace weinig problemen met Lewy Williams uit Wales: 3-0.

Met zijn zege drong Van Gerwen door tot de derde ronde van het toernooi. De mondiale nummer 3 had een bye in de eerste ronde. Williams had in zijn eerste partij de Nederlander Niels Zonneveld met 3-0 verslagen.

Ondanks zijn positie op de wereldranglijst gaf Van Gerwen eerder deze maand aan dat hij zichzelf als favoriet voor de wereldtitel zag. Na een ietwat slordige eerste set onderstreepte de 33-jarige Vlijmenaar zijn woorden in het restant van de partij.

Van Gerwen brak Williams meteen in de eerste leg, maar moest hard werken om de set te winnen. Met een dubbel 1 pakte hij uiteindelijk de benodigde derde leg en daarmee de set (3-1).

De inwoner van Vlijmen liet in de tweede set zien waar hij toe in staat is. Hij gooide zijn eerste twee keer 180 in de eerste leg, die hij won in dertien darts. De volgende legs maakte hij vervolgens af in twaalf en elf darts. Met een gemiddelde van 125,25 sloot hij de set af (3-0).

Van Gerwen ging in de derde set door waar hij was gebleven. Hij brak Williams meteen weer in de eerste leg en maakte de wedstrijd vervolgens eenvoudig af (3-0).