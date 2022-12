Enige tandartspraktijk Diessen verhuist naar Tilburg, inwoners verbijsterd

Verbijstering in Diessen. Samenwerkende Tandartsen Diessen heeft bekendgemaakt samen te gaan met Samenwerkende Tandartsen Tilburg-Zuid. Vrijdag sluit de praktijk in Diessen. Vanaf dan kunnen mensen terecht op industrieterrein Het Laar in Tilburg, maar dat is liefst vijftien kilometer verderop. Inwoners reageren vol ongeloof en hebben een open brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders in een uiterste poging de praktijk in Diessen terug te krijgen.

"Het was voor Samenwerkende Tandartsen Diessen de afgelopen periode al een uitdaging om rendabel te zijn en dit wordt steeds lastiger vanwege de stijgende huurprijs, de oplopende energiekosten en hogere loonkosten", legt manager Tim Senden van Colosseum Dental Benelux uit. "Daarom hebben we besloten de krachten te bundelen met de collega’s van Samenwerkende Tandartsen Tilburg–Zuid, op zo'n vijftien minuten autorijden van Diessen. Hierdoor kunnen wij ook de komende jaren al onze patiënten voorzien van de beste mondzorg. De continuïteit van de zorg is dus gegarandeerd." Verenigingsraad Wij-wel, dat dertig jaar geleden werd opgericht om de belangen van de verenigingen in Diessen, Haghorst en Baarschot te behartigen, noemt het sluiten van de tandartspraktijk in Diessen een verarming voor deze dorpen. De raad maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid.

"Dit is als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen."

"Het bericht dat de tandartsenpraktijk weggaat in Diessen is als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen", laat Marian Hoozemans namens het voltallig bestuur van Wij-wel weten. Ze wijst erop dat tandartszorg heel belangrijk is en dat veel gebitsproblemen kunnen worden voorkomen door problemen vroeg te constateren. "Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen, liefst na de doorbraak van het eerste tandje maar in elk geval vanaf 2 jaar, regelmatig naar de tandarts gaan om tandleed voor nu en in toekomst te voorkomen." Volgens haar wordt de drempel verhoogd door de praktijk uit het dorp weg te halen en ruim vijftien kilometer te verplaatsen. Daarnaast vormt de verhuizing een probleem voor kwetsbare ouderen . "Zij zijn qua vervoer vaak afhankelijk van mantelzorgers." Marian benadrukt dat een goede mondzorg ook belangrijk is voor de algehele gezondheid. Daar zit een connectie tussen. "Geen goede mondzorg geeft een verergering van klachten. Er kan dus veel leed voorkomen worden door een goede mondzorg. Dit is basisgezondheidszorg."

"Dit kán gewoon niet!"

Op Facebook roept Klenne Vugts mensen om in actie te komen tegen de verhuizing van Samenwerkende Tandartsen Diessen naar Tilburg. "Dat mogen we niet laten gebeuren als dorps inwoners van Diessen!", benadrukt ze. Op haar oproep komen tientallen instemmende reacties binnen. Onder andere van Ina. "Dit kan gewoon niet", meent ze. "Er wonen zoveel ouderen hier!" Ook Elle zou graag zien dat de praktijk in Diessen blijft. "Maar ik denk dat de kogel al door de kerk is, helaas."

"Kwestie van geld."