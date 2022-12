Enige tandartspraktijk in Diessen verdwijnt, inwoners zijn verbijsterd

Verbijstering in Diessen: de enige tandartsenpraktijk in het dorp gaat verdwijnen. De praktijk gaat samen met een praktijk in Tilburg en gaat ook verhuizen naar de stad, vijftien kilometer verderop. Inwoners van Diessen reageren vol ongeloof. Veel cliënten van de praktijk vinden dit echt te ver. Ze hebben een open brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders in een uiterste poging de praktijk in Diessen te houden.

Vrijdag is het al zo ver: Samenwerkende Tandartsen Diessen gaat samen met Samenwerkende Tandartsen Tilburg-Zuid. De praktijk had geen keus, zegt manager Tim Senden van overkoepelende organisatie Colosseum Dental Benelux "Het was de afgelopen periode al een uitdaging om rendabel te zijn en dit wordt steeds lastiger vanwege de stijgende huurprijs, de oplopende energiekosten en hogere loonkosten." Maar volgens hem is de nieuwe locatie in Tilburg maar een kwartiertje rijden: "De continuïteit van de zorg is dus gegarandeerd."

"Dit is als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen."

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Verenigingsraad Wij-wel, dat de belangen van de verenigingen in Diessen, Haghorst en Baarschot behartigt, noemt het sluiten van de tandartspraktijk in Diessen een verarming voor deze dorpen. De raad maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid. "Het bericht dat de tandartsenpraktijk weggaat in Diessen is als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen", zegt Marian Hoozemans van Wij-wel. Terwijl het juist zo belangrijk is dat mensen naar de tandarts gaan. Ze is bang dat de drempel voor veel mensen te hoog wordt als de praktijk uit het dorp verdwijnt en ruim vijftien kilometer gaat zitten. Daarnaast is de verhuizing een probleem voor kwetsbare ouderen, denkt ze. "Zij zijn qua vervoer vaak afhankelijk van mantelzorgers."

"Dit mogen we niet laten gebeuren!"