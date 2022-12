Avans Hogeschool ontruimd om rookontwikkeling: duizend mensen buiten

Een pand van hogeschool Avans aan de Hogeschoollaan in Breda is donderdagmiddag rond twaalf uur ontruimd vanwege rookontwikkeling. Iedereen die binnen was, moest naar buiten, aldus de Veiligheidsregio. Het ging om duizend mensen, zowel medewerkers als studenten.

Malini Witlox Geschreven door