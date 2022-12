Nabestaanden rapper Boechi opnieuw op de vuist tijdens uitvaart

Tijdens de crematie van de rapper Boechi in het crematorium in Tilburg is donderdag een vechtpartij uitgebroken onder de aanwezigen. Na de herdenkingsdienst, woensdag in het Willem II-stadion werd ook al gevochten.

Aanvankelijk kwam er een melding van een schietpartij bij het crematorium, maar dat bleek niet waar te zijn. Een woordvoerder van de politie sprak wel van een vechtpartij. Later op de middag werd ook dat bericht nog afgezwakt. Volgens de politie liepen slechts 'de begrijpelijk emoties wat op'.

Wachten op privacy instellingen...

In het Willem II-stadion in Tilburg waren woensdagmiddag honderden mensen om afscheid te nemen van Boechi. De dertigjarige Ruchendell Windster, zoals Boechi eigenlijk heet, is 10 december doodgeschoten op Curaçao. Dit gebeurde in Willemstad, de hoofdstad van het eiland. Boechi werd neergeschoten vanuit een witte auto die langsreed. Hij was op het eiland voor optredens. Voor zijn zwangere vrouw Niandy en hun kinderen is een doneerpagina aangemaakt. Andere nabestaanden en vrienden willen daarmee het gezin een steuntje in de rug te geven. De dodelijke schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg wordt ook gelinkt aan de uitvaart van de rapper. Volgens verschillende bronnen zouden mensen die op de uitvaartdienst waren, daarna op elkaar hebben geschoten bij dat tankstation. Een 37-jarige man kwam om het leven. Zeven mensen zijn aangehouden. Woensdag werd na afloop van de herdenkingsdienst gevochten bij het Willem II-stadion:

Wachten op privacy instellingen...