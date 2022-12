Huis dat werd geramd door auto heeft grote schade: 'Ik sta nog te trillen'

De schade aan het huis in Tilburg dat woensdag door een auto werd geramd, is enorm. Bij die aanrijding op de Ringbaan-Oost werd een man van 61 doodgereden en raakte een vrouw van 72 zwaargewond. De ravage was enorm. In het huis dat werd geraakt wonen vijf studenten.

De BMW X5 reed woensdagmiddag rond kwart over twaalf met hoge snelheid over de Ringbaan-Oost. Op de kruising met de Gelrebaan reed de automobilist een fietsster aan, waarna de auto begon te tollen. De BMW raakte van de weg, ramde een reclamezuil, reed de oudere fietser van achteren aan en knalde vervolgens op de gevel van het huis. Daarna kwam de auto tot stilstand tegen een geparkeerde auto.

"Ik riep naar mijn huisgenoot dat hij 112 moest bellen."

Drie van de vijf studenten waren thuis toen de auto hun huis ramde. Ze zijn enorm geschrokken, vertelt studente Naomi (21): "Ik zat boven en hoorde een hoop glas tegen m'n raam komen. Ik ben naar beneden gesprint en heb naar een huisgenoot geroepen dat hij 112 moest bellen. Ik wilde naar buiten, maar de deur was ontzet. Ik heb vannacht bij m'n ouders geslapen. Ik sta nog te trillen. Ik vraag me af of ik hier wel wil zijn." Een dag na de klap zijn de gevolgen duidelijk: “Het huis heeft flink wat schade”, vertelde bouwadviseur Ivo de Hoogen. “De auto heeft met volle snelheid de gevel geraakt en die is naar binnen geklapt. De gevel boven de voordeur is naar binnen gedrukt. Gisteravond en vannacht is de boel gestut.” Het huis is nog wel bewoonbaar met deze maatregelen, maar zal nog verbouwd moeten worden. “We gaan op zoek naar vervangende woonruimte”, vertelt De Hoogen. “De gevel moet eruit. En met zo’n verbouwing ben je zo een maand of twee verder.”

Bouwadviseur De Hoogen neemt de schade op.

