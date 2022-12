Indoorspeeltuin kan de energierekening niet meer betalen en gaat dicht

Na negen jaar sluit indoorspeeltuin Circus City in Tilburg noodgedwongen de deuren. De medewerkers, onder wie veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verliezen hun baan. Het bedrijf kan de gestegen elektriciteitskosten niet meer ophoesten. "Die zijn verdubbeld", zegt manager Mijke Smits-Birker. "Rendabel open blijven is niet langer te doen."

De grote hal op het bedrijventerrein verwarmen kost veel gas. Maar daarnaast slurpen ook de speeltoestellen in het 2500 vierkante meter grote speelparadijs veel elektriciteit. Een blower voor het luchtkussen verbruikt bijvoorbeeld continu stroom. "En ook in de keuken wordt veel energie gebruikt."

Het huidige winterseizoen wil het bedrijf nog wel afmaken. "Dit is de periode dat we ons geld verdienen. En zo kunnen we het personeel beter voorbereiden op de sluiting."

En dus werd het speelparadijs duurder: "We hebben de tarieven van de entreekaartjes al een paar keer verhoogd, zowel met corona als pasgeleden. Maar er is een limiet aan wat mensen willen betalen", zegt Smits-Birker over de sluiting. Hoe hoog de elektriciteitskosten exact zijn, wil ze niet zeggen.

In Tilburg zitten nog diverse andere binnenspeeltuinen. "De meeste daarvan zijn van grote ketens. Die kunnen energie, eten en speeltoestellen goedkoper inkopen. Ook betalen ze vaak een minimumloon en werken ze met minder personeel", legt Smits-Birker. "Wij zijn een sociale werkgever, we werken samen met ROC De Rooi Pannen. Ook is er een samenwerking met de gemeente zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier kunnen werken. Op personeel of loonkosten willen we niet bezuinigen."

Ze benadrukt dat het bedrijf niet failliet is. "We kunnen de rekeningen nog betalen. We hebben zelf besloten om te stoppen met ondernemen omdat wij zien dat dit niet meer rendabel is in de nabije toekomst. In ieder geval niet op de 'sociale' manier zoals wij willen ondernemen."