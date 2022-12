112-nieuws: auto brandt uit in Budel • problemen op het spoor

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.03 Minder Intercity's vanwege sein- en wisselstoring Tussen Eindhoven Centraal en Utrecht Centraal en rijden sinds zeven uur vanochtend minder Intercity's vanwege een sein-en wisselstoring. De NS vreest dat de problemen niet voor negen uur vanochtend zijn opgelost.

03.26 Auto brandt uit in Budel Op een oprit naast een huis aan De Specht in Budel vatte afgelopen nacht een geparkeerde auto vlam. Het vuur werd rond twee uur ontdekt. Een buurtbewoner hoorde vreemde geluiden en toen hij poolshoogte ging nemen, zag hij de auto in brand staan. De buurtbewoner waarschuwde meteen de eigenaar van de auto waarna de hulpdiensten werden gebeld. De brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het huis en de schutting. Een buurtbewoner ontdekte de brand en waarschuwde de hulpdiensten (foto: WdG/SQ Vision). Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: WdG/SQ Vision).