112-nieuws: auto rijdt door na botsing • gewonde bij bedrijf in Oss

21.40

In Vierlingsbeek zou een auto zijn doorgereden nadat hij eerder vanavond een voetganger had geschept, zo meldt een 112-correspondent Het ongeluk gebeurde rond half negen op de Spoorstraat. Het slachtoffer liep over die straat toen hij werd aangereden.

Op dat moment waren meer mensen, onder wie kinderen, buiten. Mogelijk hebben zij iets gezien of gehoord van de aanrijding. Eén van hen heeft in ieder geval 112 gebeld. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis.

De politie is een onderzoek begonnen. Hierbij is een spiegel gevonden van de auto waarmee het ongeluk is gebeurd.