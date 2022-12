112-nieuws: gewonde na steekpartij Tilburg • lading hennep en cash gevonden

09.44

In de Gregoriusstraat in Tilburg is iets na negen uur een man neergestoken. Hij raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zouden hebben gezien dat voorafgaand aan de steekpartij een ruzie was tussen meerdere mensen. Het gebeurde op de eerste etage, voor een van de voordeuren van de flat. De vermoedelijke daders zijn na de steekpartij weggereden en worden nog gezocht.