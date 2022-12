112-nieuws: voorzorgslanding vliegveld Eindhoven • N65 nog lang dicht

17.30

De brandweer Brabant-Zuidoost is onderweg naar Eindhoven Airport voor een vliegtuig dat een voorzorgslanding gaat maken. Er is iets niet in orde, zo is gemeld. Wat het probleem is en of het om een militair toestel of een burgervlucht gaat, is niet bekend. De actie van de brandweer gebeurt in overleg met de collega's van de brandweer op het vliegveld.

Het is al zeker de vijfde voorzorgslanding deze week op de Eindhovense luchthaven.